треугольник мnк,угол n=90градусов,кn=4,угол м=45градусов,найти мк,мn

Гость: Гость:

Найдем угол К.Т.к. угол М=45 градусов,а угол N=90 градусов(по условию),то угол К=180-(90=45)=45 градусов(т.к. сумма всех углов треугольнике равна 180 градусов).Отсюда,угол М=углу К=45 грададусов.Значит,тругольник МNK-равнобедренный(углы при основании равны).Поэтому,МN=NK=4см. Т,к, угол N=90градусов,то треугольник MNK-прямоугольный.Найдем MK.По теореме Пифагора: MK^2=MN^2+NK^2 МК^2=4^2+4^2 MK^2=16+16 MK=корень из 32=4 корня из 2 Ответ:4;4;4 корня из 2.