на верхней полке было в 7 раз больше книг , чем на нижней.когда с верней полки взяли 12 книг а на нижнюю ещё поставили 8 книг то на верхней полке оказалось в 3 раза больше книг чем на нижней сколько книг было на каждой полке пе...

Математика
на верхней полке было в 7 раз больше книг , чем на нижней.когда с верней полки взяли 12 книг а на нижнюю ещё поставили 8 книг то на верхней полке оказалось в 3 раза больше книг чем на нижней сколько книг было на каждой полке первоначально
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7х-12=3(х+8) 7х-12=3х+24 7х-3х=24+12 4х=36 х=9 х-книг на второй полке тогда 63 книги на первой
Гость:
пусть на нижней полке х, а на верхней yy=7хy-12=3(х+8)Подставим значение у в уравнение и получим7х-12=3(х+8)раскрываем скобки7х-12=3х+24переносим все х влево, а числовые значения  вправо( при этом меняя знаки на противоположные)7х-3х=24+124х=36х=9 книг на нижней полкеy= 9*7=63 книг на верхней полкеответ: 63 книги, 9 книг
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