на верхней полке было в 7 раз больше книг , чем на нижней.когда с верней полки взяли 12 книг а на нижнюю ещё поставили 8 книг то на верхней полке оказалось в 3 раза больше книг чем на нижней сколько книг было на каждой полке пе...

Математика

на верхней полке было в 7 раз больше книг , чем на нижней.когда с верней полки взяли 12 книг а на нижнюю ещё поставили 8 книг то на верхней полке оказалось в 3 раза больше книг чем на нижней сколько книг было на каждой полке первоначально

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