Как образовалось слово созерцание? Сделайте морфемный разбор слов сызнова, таможенник, снисхождение
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Как образовалось слово созерцание? Сделайте морфемный разбор слов сызнова, таможенник, снисхождение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Созерца-ние--созерца-ть суффикс -ний-. Очень продуктивный способ образования отглагольных существительных. Удивл-ений-э--удивить, восхищение-- восхитить, стремление--стремиться ...
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