Какой объем воздуха (н.у) потребуется для сжигания смеси метана объемом 5 л ,с этаном объемом 2 л ? Объемная доля кислорода в воздухе составляет 21 %

Химия
Какой объем воздуха (н.у) потребуется для сжигания смеси метана объемом 5 л ,с этаном объемом 2 л ? Объемная доля кислорода в воздухе составляет 21 %
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СH4+2O2=CO2+2H2O C2H8+4O2=2CO2+4H20 Кол-во в-ва кислорода по 1 реакции в 2 раза больше кол-ва в-ва метана и равно 0,45 моль по второй реакции в 4 раза больше кол-ва этана и равно 0,36 моль. Общее число кислорода - 0,81 моль. Находим кол-во в-ва воздуха, разделим нашу сумму на 0,21=3,86 моль. Чтобы найти объем воздуха умножаем это число на 22,4 литра. Ответ примерно 86,4 литра.         
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