Средняя скорость поезда 15м/с. Вырази эту скорость в метрах в минуту и в километрах в час.
Математика
Средняя скорость поезда 15м/с. Вырази эту скорость в метрах в минуту и в километрах в час.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1мин=60сек 15м/с=15м*60сек=900м/мин 1ч=60мин, 1км=1000м 900м/мин*60мин=54000м/ч:1000м=54км/ч
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