Сочинение на тему "Доброта величайшее качество души" (минимум 10 предложений. Максимум 15 предложений)
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Сочинение на тему "Доброта величайшее качество души" (минимум 10 предложений. Максимум 15 предложений)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
я считаю, что доброта это действительно величайшее качество души.Во внутреннем мире человека доброта — это солнце.Это качество не может быть применимо,для тех, кто живет лишь для удовлетворения своих личных потребностей, не замечая людей вокруг себя, преступая через них, кто не придерживается общепринятых моральных норм. И сейчас, в наше неспокойное время, особенно остро встает проблема душевной теплоты. Мы все куда-то спешим, заняты своими делами и в суматохе дней не замечаем того, что происходит вокруг нас. Я не думаю, что доброта исчезла из души людей, а сердце очерствело. Есть еще немало таких, которые придут на помощь и помогут. И эти люди навсегда останутся в памяти, потому что, забывая о собственном благополучии, они увеличили добро в мире. Если человек станет совершенствовать свои внутренние качества, принося их на службу другим, то он будет жить в сфере добра.Попытайтесь быть хотя бы немного добрее — и вы увидите, что окажетесь не в состоянии совершить дурной поступок.
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