Какую силу необходимо приложить к плите массой 2 т при её равномерном подъеме со дна озера, если объем плиты равен 0,5 м3?

Физика

Какую силу необходимо приложить к плите массой 2 т при её равномерном подъеме со дна озера, если объем плиты равен 0,5 м3?

Автор: Гость