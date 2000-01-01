Какую силу необходимо приложить к плите массой 2 т при её равномерном подъеме со дна озера, если объем плиты равен 0,5 м3?
Физика
Какую силу необходимо приложить к плите массой 2 т при её равномерном подъеме со дна озера, если объем плиты равен 0,5 м3?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
mg-Vgpo=9,8*(2000-0,5*1000)=9,8*1500=14700 Н
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