бросают одновременно два игральных кубика.Сколько существует возможностей выпадения на них суммы очков равной 5

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событие "А"- сумма выпавших очков =5 , событию "А" благоприпятствует 4 элементарных исхода- это выпадение на первом и втором кубиках очков: 1-4,4-1,2-3,3-2 P(а) -вероятность того, что в сумме выпадет 5 очков равна 4/36=1/9 . 36- общее число исходов