бросают одновременно два игральных кубика.Сколько существует возможностей выпадения на них суммы очков равной 5
Алгебра
бросают одновременно два игральных кубика.Сколько существует возможностей выпадения на них суммы очков равной 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
событие "А"- сумма выпавших очков =5 , событию "А" благоприпятствует 4 элементарных исхода- это выпадение на первом и втором кубиках очков: 1-4,4-1,2-3,3-2 P(а) -вероятность того, что в сумме выпадет 5 очков равна 4/36=1/9 . 36- общее число исходов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сочинение на тему "Доброта величайшее качество души" (минимум 10 предложений. Максимум 15 предложений)
Геометрия
Высота остроугольного треугольника ABC образует со сторонами , выходящими из той же вершины, углы 24 и 38 градусов. Найдите углы треугольника ABC
Математика
на трех полках стоят книги, на 1-й полке1\4 всех книг, на 2-й 40% всех книг, на третьей 28 книг,сколько книг стоит на трех полках.
Английский язык
Вставьте нужную форму глагола to be(am,is,are) 1.It...a rose.It...red.2.You...in Rome.3.Pete...in Moscow.4.Where...you from?5.Where...Dolly from?6....