1)Если в треугольнике один внешний угол острый, то этот треугольник: 2)Определите вид треугольника АВС, если даны точки А(-1;1),В(7;1) и С (3;7)
Алгебра
1)Если в треугольнике один внешний угол острый, то этот треугольник: 2)Определите вид треугольника АВС, если даны точки А(-1;1),В(7;1) и С (3;7)
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Гость:
1) тупоугольный2) равнобедренный
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