Определите заряд сферы, если потенциал в точке, расположенной на расстоянии 50 см от поверхности сферы, равен 4 В. Радиус сферы равен 5 см.
Физика
Определите заряд сферы, если потенциал в точке, расположенной на расстоянии 50 см от поверхности сферы, равен 4 В. Радиус сферы равен 5 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По формуле потенциала сферы: Ф = kq/(R+r) Тогда заряд сферы: q = Ф(R+r)/k = 4*0,55/(9*10^9) = 0,24 нКл. Ответ: 0,24 нКл
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