предложение со словом не справедливость и с союзом а

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Для начала отмечу, что несправедливость пишется вместе. Напомню, что не пишется слитно с существительными, которые в сочетание с не приобретают противоположный смысл. справедливость - несправедливось. Итак, что касается предложения, то на лицо будет сложносочиненное предложение с противительным союзом а. Пожалуй, процитирую Луга Степанова: "Не в социальной несправедливости мне видится проблема, а в крайней слепоте власть имущих, которые считают нынешнее положение в образовании положительным развитием по европейским образцам." Отмечу, что это предложение имеет и сложносочиненное предложение, и сложноподчиненное с определительным придаточным.