Площадь прямоугольника 96см2. Ширина этого прямоугольника 4см. Что показывают данные выражения 24/4,24-4.
Математика
Площадь прямоугольника 96см2. Ширина этого прямоугольника 4см. Что показывают данные выражения 24/4,24-4.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24:4 =6 - длина прямоугольника в 6 раз больше ширины 24-4=20(см) - на 20см ширина меньше длины
Гость:
96 : 4 = 24 см длина прямоугольника 24 /4 = в 6 раз длина больше.чем ширина 24 - 4 = на 20 см длина больше,чем ширина
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