Прямые AB и AC - секущие окружности с центром О. Найдите угол BAC, если угол BOC = 100 градусам и угол MPT = 92 градуса

Геометрия

Прямые AB и AC - секущие окружности с центром О. Найдите угол BAC, если угол BOC = 100 градусам и угол MPT = 92 градуса

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