Прямые AB и AC - секущие окружности с центром О. Найдите угол BAC, если угол BOC = 100 градусам и угол MPT = 92 градуса
Геометрия
Прямые AB и AC - секущие окружности с центром О. Найдите угол BAC, если угол BOC = 100 градусам и угол MPT = 92 градуса
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Уточните, где расположены точки М, Р, Т?
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