Какое правило преобразования слов задумал петя? а-а;шея-яеш;мама-амам а-1;весна-3;дом-5;река-18
Экономика
Какое правило преобразования слов задумал петя? а-а;шея-яеш;мама-амам а-1;весна-3;дом-5;река-18
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
у нас тоже это задание было! вот смотри: первое а-а, шея-яеш, мама-амам,-это называется слова наобарот а-1, весна-3, дом-5, река18-а это получение числа 18
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