Помогите мне пожалуйста написать сочинение на тему:"Я хочу сказать спасибо..."....мне просто ничего в голову не идет..

ну тут прям о чем хошь и пиши. я б писал на тему: Я хочу сказать спасибо учителям!..ведь они дали образование, вывели в жизнь и все такое. либо спасибо к родителям, которые научили жить и т.д

Гость: Гость:

Всем ветеранам хочу сказать большое спасибо за то, что мы сейчас живём в мире. Никто и никогда не забудет этот страшный день и год 22 июня 1941 года, когда фашист напал на нашу страну. Эта беда не обошла стороной ни один дом нашей страны. Все поколения: и стар, и млад вызвались на защиту своей Родины. Мужчины воевали, а женщины работали сутками на заводах, изготавливали боеприпасы и оружие, трудились на полях, чтобы накормить наших солдат. Это было очень трудное время. Слава победы советского народа в Великой Отечественной войне никогда не померкнет. Она будет жить в веках!