Помогите мне пожалуйста написать сочинение на тему:"Я хочу сказать спасибо..."....мне просто ничего в голову не идет..

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Помогите мне пожалуйста написать сочинение на тему:"Я хочу сказать спасибо..."....мне просто ничего в голову не идет..
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ну тут прям  о чем хошь и пиши.  я б писал на тему: Я хочу сказать спасибо учителям!..ведь они дали образование, вывели в жизнь и все такое. либо спасибо к родителям, которые научили жить и т.д
Гость:
Всем  ветеранам хочу сказать большое  спасибо за то, что мы сейчас живём  в мире. Никто и никогда не забудет этот страшный день и год 22 июня 1941 года, когда фашист напал на нашу страну. Эта беда не обошла стороной ни один дом нашей  страны. Все поколения: и стар, и  млад вызвались на защиту своей Родины. Мужчины воевали, а женщины работали сутками на заводах, изготавливали боеприпасы и оружие, трудились на полях, чтобы накормить наших солдат. Это было очень трудное время. Слава победы советского народа в Великой Отечественной войне никогда не померкнет. Она будет жить в веках!
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