-5*(0.8z-1.2)=-z+7.2
Математика
-5*(0.8z-1.2)=-z+7.2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-5*(0.8z-1.2)=-z+7.2 -4z+6=-z+7.2 -4z+z=7.2-6 -3z=1.2 z=-0.4
Гость:
-5*(0.8z-1.2)=-z+7.2-4z+6=-z+7.2Переносим перенные влево, а числа вправо ( с противоположными знаками)-4z+z=7.2-6-3z=1.2z=-0.4Ответ -0.4
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