К коромыслу весов подвешены два одинаковых по обьему алюминевых цилиндра.Нарушится ли равновесие весов,если один цилиндр погрузить в воду,другой-в спирт?Ответ обоснуйте. 2)Обьем куска железа 0,1 дм3.Какая выталкивающая сила буд...
Физика
К коромыслу весов подвешены два одинаковых по обьему алюминевых цилиндра.Нарушится ли равновесие весов,если один цилиндр погрузить в воду,другой-в спирт?Ответ обоснуйте. 2)Обьем куска железа 0,1 дм3.Какая выталкивающая сила будет на него действовать при полном его погружении в воду? В керосин? 3)Бетонная плита обьемом 2 м3 погружена в воду.Какую силу необходимо приложить,чтобы удержать ее в воде?В воздухе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Нарушится (перевесит в сторону цилиндра, который в спирте) т к плотность спирта меньше, значит и выталкивающая сила меньше (сила Архимеда) 2. Вода: Fa=pgV=1000*10*0.1=1000 H Керосин: Fa=pgV=800*10*0.1=800 H 3. Вода: Fa=pgV, Fт=mg Тело будет плавать , если Fa=Fт, следовательно Fa=mg=pV*g=2200*2*10=44 кН
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