К коромыслу весов подвешены два одинаковых по обьему алюминевых цилиндра.Нарушится ли равновесие весов,если один цилиндр погрузить в воду,другой-в спирт?Ответ обоснуйте. 2)Обьем куска железа 0,1 дм3.Какая выталкивающая сила буд...

Физика

К коромыслу весов подвешены два одинаковых по обьему алюминевых цилиндра.Нарушится ли равновесие весов,если один цилиндр погрузить в воду,другой-в спирт?Ответ обоснуйте. 2)Обьем куска железа 0,1 дм3.Какая выталкивающая сила будет на него действовать при полном его погружении в воду? В керосин? 3)Бетонная плита обьемом 2 м3 погружена в воду.Какую силу необходимо приложить,чтобы удержать ее в воде?В воздухе?

Автор: Гость