1)К коромыслу весов подвешены два цилиндра одинаковой массы:свинцовый и алюминевый.Весы находятся в равновесии.Нарушится ли равновесие весов,если оба цилиндра одновременно погрузить в воду?Спирт?Ответ обоснуйте.
Физика
1)К коромыслу весов подвешены два цилиндра одинаковой массы:свинцовый и алюминевый.Весы находятся в равновесии.Нарушится ли равновесие весов,если оба цилиндра одновременно погрузить в воду?Спирт?Ответ обоснуйте.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)К коромыслу весов подвешены два цилиндра одинаковой массы:свинцовый и алюминевый.Весы находятся в равновесии.Нарушится ли равновесие весов,если оба цилиндра одновременно погрузить в воду?Спирт?Ответ обоснуйте. масса одинаковая, НО ОБЪЕМ разный равновесие нарушится и в воде и в спирте Объем больше у алюминиевого ,(плотность свинца больше-объем меньше) сила Архимеда будет выталкивать его сильнее перевес в сторону свинцового
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