Гость: Гость:

1)К коромыслу весов подвешены два цилиндра одинаковой массы:свинцовый и алюминевый.Весы находятся в равновесии.Нарушится ли равновесие весов,если оба цилиндра одновременно погрузить в воду?Спирт?Ответ обоснуйте. масса одинаковая, НО ОБЪЕМ разный равновесие нарушится и в воде и в спирте Объем больше у алюминиевого ,(плотность свинца больше-объем меньше) сила Архимеда будет выталкивать его сильнее перевес в сторону свинцового