1)К коромыслу весов подвешены два цилиндра одинаковой массы:свинцовый и алюминевый.Весы находятся в равновесии.Нарушится ли равновесие весов,если оба цилиндра одновременно погрузить в воду?Спирт?Ответ обоснуйте.

Физика
1)К коромыслу весов подвешены два цилиндра одинаковой массы:свинцовый и алюминевый.Весы находятся в равновесии.Нарушится ли равновесие весов,если оба цилиндра одновременно погрузить в воду?Спирт?Ответ обоснуйте.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)К коромыслу весов подвешены два цилиндра одинаковой массы:свинцовый и алюминевый.Весы находятся в равновесии.Нарушится ли равновесие весов,если оба цилиндра одновременно погрузить в воду?Спирт?Ответ обоснуйте. масса одинаковая, НО ОБЪЕМ разный равновесие нарушится и в воде и в спирте Объем больше у алюминиевого ,(плотность свинца больше-объем меньше) сила Архимеда будет выталкивать его сильнее перевес в сторону свинцового 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
через точку A окружности проведены диаметр AC и две хорды AB и AD равные радиусу этой окружности.Найдите углы четырехугоьника ABCD и градусные меры...
Ответить
Физика
К коромыслу весов подвешены два одинаковых по обьему алюминевых цилиндра.Нарушится ли равновесие весов,если один цилиндр погрузить в воду,другой-в ...
Ответить
Математика
-5*(0.8z-1.2)=-z+7.2
Ответить
Математика
школьная библиотека содержит 1200кн,а школьная и домашняя библиотека вместе-в 100раз меньше,чем сельская. Сколько книг в сельской библиотеке? Школь...
Ответить
Геометрия
Прямые AB и AC - секущие окружности с центром О. Найдите угол BAC, если угол BOC = 100 градусам и угол MPT = 92 градуса
Ответить