Последовательность an-арифметическая прогрессия.Найдите сумму первых четырех её членов,если а1=8,а3=18
Алгебра
Последовательность an-арифметическая прогрессия.Найдите сумму первых четырех её членов,если а1=8,а3=18
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдём а2: Sn =((a1+an)/2)*n S3=((8+18)/2)*3 =39 39= a1+a2+a3 a2= 39-8-18=13 Sn=((2*a1+b(n-1))/2)*n b=a2-a1=13-8=5 S4=((2*8+5*3)/2)*4 = 62 От: 62
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