В прямоугольном треугольнике АВС с прямым углом С ВС=3√17; tgA=4. Найдите АВ. Решите без всего такого сложного. это задача 8 класса)

Геометрия
В прямоугольном треугольнике АВС с прямым углом С ВС=3√17; tgA=4. Найдите АВ. Решите без всего такого сложного. это задача 8 класса)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 1) AB = BC/sin A  2) sin A = √(1- (cos A)^2)  3) (cos A)^2 =1/(1+ (tg A)^2)=1/(1+4^2)=1/17;  4) sin A = √(1- (1/17)^2)=√16/17=4/√17;  5) AB =3√17:(4/√17)=  3√17*√17/4=51/4=12,75.   Ответ:12,75
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