В прямоугольном треугольнике АВС с прямым углом С ВС=3√17; tgA=4. Найдите АВ. Решите без всего такого сложного. это задача 8 класса)

Геометрия

В прямоугольном треугольнике АВС с прямым углом С ВС=3√17; tgA=4. Найдите АВ. Решите без всего такого сложного. это задача 8 класса)

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