В чемпионате по футболу участвуют 16 команд, которые жеребьёвкой распределяются на 4 группы: A, B, C и D. Какова вероятность того, что команда России попадёт в группу A?
Алгебра
В чемпионате по футболу участвуют 16 команд, которые жеребьёвкой распределяются на 4 группы: A, B, C и D. Какова вероятность того, что команда России попадёт в группу A?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=n/m, где n- количество благоприятных исходов, m - общее количество исходов. n=1 , т.к. нам нужна только одна группа А m=4, потому что всего у нас четыре группы: А, В, С, Д Отсюда вероятность P=1/4=0,25 Ответ:0,25
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