Помогите пожалуйста я написала незнаю правильно или нет.   Образуй нужные по смыслу слова и запиши предложения: решай все орфографические задачи. 1) От остановки мы уже   ...ехали.  2) Ребята  ...ехали во двор и  ...ехали к сам...

Гость: Гость:

Для начала отметим, что все слова мы будем образовывать при помощи приставочного способа. В подобных заданиях важно уделять внимание предлогам, ибо они задают смысл будущей приставки. 1) От остановки мы уже отъехали. (Замечу, что здесь присутствует еще одна орфограмма - разделительный твердый знак. Напомню, что ъ ставится после приставки, оканчивающейся на согласную букву.) 2) Ребята въехали во двор и подъехали к самому дому. 3) Малыш съехал с горы и не упал. 4) Он доехал до деревьев.