Помогите пожалуйста я написала незнаю правильно или нет. Образуй нужные по смыслу слова и запиши предложения: решай все орфографические задачи. 1) От остановки мы уже ...ехали. 2) Ребята ...ехали во двор и ...ехали к сам...
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Помогите пожалуйста я написала незнаю правильно или нет. Образуй нужные по смыслу слова и запиши предложения: решай все орфографические задачи. 1) От остановки мы уже ...ехали. 2) Ребята ...ехали во двор и ...ехали к самому дому. 3) Малыш ...ехал с горы и не упал. 4) Он ...ехал до деревьев. СПАСИБО.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для начала отметим, что все слова мы будем образовывать при помощи приставочного способа. В подобных заданиях важно уделять внимание предлогам, ибо они задают смысл будущей приставки. 1) От остановки мы уже отъехали. (Замечу, что здесь присутствует еще одна орфограмма - разделительный твердый знак. Напомню, что ъ ставится после приставки, оканчивающейся на согласную букву.) 2) Ребята въехали во двор и подъехали к самому дому. 3) Малыш съехал с горы и не упал. 4) Он доехал до деревьев.
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