овощехраненилище прямоугольной формы имеющее размеры длина 40,5 м ширена 20 ,8 м высота 5 м заполнено картофелем полностью опридилите сколько стоит весь картофель если цена 1 кг 1,1 рубля ? 1 кубический метр картофеля весит в ...
Математика
овощехраненилище прямоугольной формы имеющее размеры длина 40,5 м ширена 20 ,8 м высота 5 м заполнено картофелем полностью опридилите сколько стоит весь картофель если цена 1 кг 1,1 рубля ? 1 кубический метр картофеля весит в средним 650 кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40,5*20,8*5= 4212(м3) - объем овощехранилища 4212*650= 2 737 800(кг) - картофеля всего 2737800*1,1=3 011 580(руб)
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