овощехраненилище прямоугольной формы имеющее размеры длина 40,5 м ширена 20 ,8 м высота 5 м заполнено картофелем полностью опридилите сколько стоит весь картофель если цена 1 кг 1,1 рубля ? 1 кубический метр картофеля весит в ...

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овощехраненилище прямоугольной формы имеющее размеры длина 40,5 м ширена 20 ,8 м высота 5 м заполнено картофелем полностью опридилите сколько стоит весь картофель если цена 1 кг 1,1 рубля ? 1 кубический метр картофеля весит в средним 650 кг

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