Каково значение мышц, приводящих в движение глаз?Как благодаря их работе мы воспринимаем реальное положение предметов?
Биология
Каково значение мышц, приводящих в движение глаз?Как благодаря их работе мы воспринимаем реальное положение предметов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
кости черепа.через зрительныи анализатор человек получает 90% информации
Гость:
значение мышц, приводящих глаз в движение в том, что они перемещают его в разные стороны и мы можем видеть не только предметы, которые находятся впереди, но и справа и слева от нас. мы воспринимаем благодаря их работе реальное положение предметов потому что наряду со зрительными образами в мозг поступают нервные импульсы именно от глазных мышц, более того они работаю непрерывно. они как бы описывают контуры предмета, а эти движения фиксируются головным мозгом.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Почтальён расстояние от почты до совхоза проехал на мотоцикле со скоростью 30 км/ч. Назад он возвращался пешком со скоростью, составляющей 20% скор...
Математика
среднее арифметическое пяти чисел равно 2.4, а средне арифметическое трех других 3.2. найдите средне арифметическое восьми этих чисел
Физика
средняя кинетическая энергия молекул газа увеличилась в 2 раза. как при этом измерилась температура газа?
Алгебра
Абонент забыл последнюю цифру в номере телефона и набирает её наугад. Сколько попыток в худшем случае ему придется сделать? (Наверно 10 ? ) Что бол...