Почтальён расстояние от почты до совхоза проехал на мотоцикле со скоростью 30 км/ч. Назад он возвращался пешком со скоростью, составляющей 20% скорости движения на мотоцикле.Поэтому на обратный путь почтальён затратил на 1ч. 12...

Математика
Почтальён расстояние от почты до совхоза проехал на мотоцикле со скоростью 30 км/ч. Назад он возвращался пешком со скоростью, составляющей 20% скорости движения на мотоцикле.Поэтому на обратный путь почтальён затратил на 1ч. 12мин. Больше времени, чем на путь от почты до совхоза.Найдите расстояние от почты до совхоза.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30км-100% ?км - 20% 30*20:100=6(км) - скорость почтальона время=расстояние:скорость х км - расстояние,одинаковое в оба конца х/6 - х/30=1,5 5х-х=45 х=11,25(км) - расстояние
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