Почтальён расстояние от почты до совхоза проехал на мотоцикле со скоростью 30 км/ч. Назад он возвращался пешком со скоростью, составляющей 20% скорости движения на мотоцикле.Поэтому на обратный путь почтальён затратил на 1ч. 12...

Математика

Почтальён расстояние от почты до совхоза проехал на мотоцикле со скоростью 30 км/ч. Назад он возвращался пешком со скоростью, составляющей 20% скорости движения на мотоцикле.Поэтому на обратный путь почтальён затратил на 1ч. 12мин. Больше времени, чем на путь от почты до совхоза.Найдите расстояние от почты до совхоза.

Автор: Гость