среднее арифметическое пяти чисел равно 2.4, а средне арифметическое трех других 3.2. найдите средне арифметическое восьми этих чисел
Математика
среднее арифметическое пяти чисел равно 2.4, а средне арифметическое трех других 3.2. найдите средне арифметическое восьми этих чисел
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x1+x2+x3+x4+x5)/5=2.4 x1+x2+x3+x4+x5 = 12 (x6+x7+x8)/3 = 3.2 x6+x7+x8 = 9.6 x1+x2+x3+x4+x5+x6+x7+x8 = 21.6 21.6/8 =2.7 От: 2.7
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