среднее арифметическое пяти чисел равно 2.4, а средне арифметическое трех других 3.2. найдите средне арифметическое восьми этих чисел

Математика

среднее арифметическое пяти чисел равно 2.4, а средне арифметическое трех других 3.2. найдите средне арифметическое восьми этих чисел

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