После того как в библиотеке расставили на полке 28 книг, осталось расставить в 2 раза меньше книг, чем расставили. Сколько всего книг надо было расставить на полки?
Математика
После того как в библиотеке расставили на полке 28 книг, осталось расставить в 2 раза меньше книг, чем расставили. Сколько всего книг надо было расставить на полки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28:25=14книг осталось расставить 28+14=42книги надо было расставить
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