После того как в библиотеке расставили на полке 28 книг, осталось расставить в 2 раза меньше книг, чем расставили. Сколько всего книг надо было расставить на полки?

Математика

После того как в библиотеке расставили на полке 28 книг, осталось расставить в 2 раза меньше книг, чем расставили. Сколько всего книг надо было расставить на полки?

Автор: Гость