в ванну налита вода массой 80кг при температуре 10 градусов по цельсию.сколько воды при 100 нрадусов нужно добавить в ванну,что бы температура смеси стала 25 градусов по цельсию.удельная теплоемкость воды 4200 Дж/кг

Физика

в ванну налита вода массой 80кг при температуре 10 градусов по цельсию.сколько воды при 100 нрадусов нужно добавить в ванну,что бы температура смеси стала 25 градусов по цельсию.удельная теплоемкость воды 4200 Дж/кг

Автор: Гость