в ванну налита вода массой 80кг при температуре 10 градусов по цельсию.сколько воды при 100 нрадусов нужно добавить в ванну,что бы температура смеси стала 25 градусов по цельсию.удельная теплоемкость воды 4200 Дж/кг
Физика
в ванну налита вода массой 80кг при температуре 10 градусов по цельсию.сколько воды при 100 нрадусов нужно добавить в ванну,что бы температура смеси стала 25 градусов по цельсию.удельная теплоемкость воды 4200 Дж/кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
первая вода будет нагреваться и получит тепла Q1=cm1(T-T1) вторая будет охлаждаться Q2= cm2(T-T2) уравнение теплового баланса Q1+Q2=0 cm1(T-T1)+cm2(T-T2)=0 cm2(T-T2)=- cm1(T-T1) m2= -cm1(T-T1) / c(T-T2) = -m1(T-T1) / (T-T2) = m1(T-T1) / (T2-T) подставим значения m2= m1(T-T1) / (T2-T)= 80(25-10)(100-25)= 16 кг Ответ 16кг
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