в 1921 году зону советской власти не входили а)Белоруссия б) Грузия в) Литва г) Финляндия
Обществознание
в 1921 году зону советской власти не входили а)Белоруссия б) Грузия в) Литва г) Финляндия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
я думаю, что это зона финляндии но в империю российскую входила но может что и грузия не входила
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