Каковы причины возникновения различных приспособлений к наземному образу жизни у растений? Какие преимущества получили растения с помощью этих признаков?

Биология
Каковы причины возникновения различных приспособлений к наземному образу жизни у растений? Какие преимущества получили растения с помощью этих признаков?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
причины могут быть в ареале или месте обитания. пример кактус- у него в место листье колючки, для того чтобы накапливать влагу.
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