на пошив 6 палаток нужно 120 м брезента шириной 1,2м.Сколько м брезента шириной 1,5м надо на пошив 4 таких палаток?
Алгебра
на пошив 6 палаток нужно 120 м брезента шириной 1,2м.Сколько м брезента шириной 1,5м надо на пошив 4 таких палаток?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6п = 120м (длинна) 1.2м(ширина) 4п = Хм 1.5м 120*1.2=144 6п = 144 4п = Х*1.5 Х*1.5=(4*144)/6 Х*1.5 = 96 Х= 64 От: 64м
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