на пошив 6 палаток нужно 120 м брезента шириной 1,2м.Сколько м брезента шириной 1,5м надо на пошив 4 таких палаток?

Алгебра
на пошив 6 палаток нужно 120 м брезента шириной 1,2м.Сколько м брезента шириной 1,5м надо на пошив 4 таких палаток?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 6п  =  120м (длинна)  1.2м(ширина)  4п  =         Хм                    1.5м 120*1.2=144   6п  =  144 4п  = Х*1.5   Х*1.5=(4*144)/6  Х*1.5 = 96 Х= 64 От: 64м 
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