на пошив 6 палаток нужно 120 м брезента шириной 1,2м.Сколько м брезента шириной 1,5м надо на пошив 4 таких палаток?

Алгебра

на пошив 6 палаток нужно 120 м брезента шириной 1,2м.Сколько м брезента шириной 1,5м надо на пошив 4 таких палаток?

Автор: Гость