в районе построили два кинотеатра в одном 840 мест по 28 мест в ряду а в другом 1120мест а рядов в нем на 5 больше сколько мест в каждом кинотеатре

Математика

в районе построили два кинотеатра в одном 840 мест по 28 мест в ряду а в другом 1120мест а рядов в нем на 5 больше сколько мест в каждом кинотеатре

Автор: Гость