в районе построили два кинотеатра в одном 840 мест по 28 мест в ряду а в другом 1120мест а рядов в нем на 5 больше сколько мест в каждом кинотеатре
Математика
в районе построили два кинотеатра в одном 840 мест по 28 мест в ряду а в другом 1120мест а рядов в нем на 5 больше сколько мест в каждом кинотеатре
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)840:30=30рядов в 1кинотеатре.2)30+5=35рядов во 2 кинотеатре3)1120:35=32мест на 1ряду.
Гость:
Ответ: 840мест в І кинотеатре, 1120мест во ІІ кинотеатре. (задача не требует решения) Если вопрос сколько мест в КАЖДОМ РЯДУ?,то: 1) 840:28=30(рядов) - в І кинотеатре 2) 30+5=35(рядов) - во ІІ кинот. 3) 1120 : 35 = 32(места) - в каждом ряду во ІІ кинотеатре Ответ: в І кинотеатре 28 мест в каждом ряду, а во ІІ - 32 места.
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