Кто такая Юнона и Юпитер?
Обществознание
Кто такая Юнона и Юпитер?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Юпитер-в римской мифологии верховный Бог,Бог грозы и неба.Его жена Юнона-Богиня брака и материнства.
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