В учебнике №647 стр.178 ЗАДАЧА А)В классе 32 ученика, 3/4 из них принялиучастие в лыжной гонке.Сколько учеников учавствало в лыжной гонке? №649 а)ВДРАМРУЖКЕ занимается несколько мальчиков и 24 девочки.Число всех мальчиков соста...

Математика

В учебнике №647 стр.178 ЗАДАЧА А)В классе 32 ученика, 3/4 из них принялиучастие в лыжной гонке.Сколько учеников учавствало в лыжной гонке? №649 а)ВДРАМРУЖКЕ занимается несколько мальчиков и 24 девочки.Число всех мальчиков составляет 3/8 числа девочек.СКОЛКОвсего учащихся занимается в драмкружке?

Автор: Гость