В учебнике №647 стр.178 ЗАДАЧА А)В классе 32 ученика, 3/4 из них принялиучастие в лыжной гонке.Сколько учеников учавствало в лыжной гонке? №649 а)ВДРАМРУЖКЕ занимается несколько мальчиков и 24 девочки.Число всех мальчиков соста...
Математика
В учебнике №647 стр.178 ЗАДАЧА А)В классе 32 ученика, 3/4 из них принялиучастие в лыжной гонке.Сколько учеников учавствало в лыжной гонке? №649 а)ВДРАМРУЖКЕ занимается несколько мальчиков и 24 девочки.Число всех мальчиков составляет 3/8 числа девочек.СКОЛКОвсего учащихся занимается в драмкружке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)(32:4)*3=24 2)(24:8)*3=24
Гость:
1) 32 : 4 х 3 = 24 человека приняли участие в лыжной гонке 1) 24 : 8 х 3 =9 мальчиков в драмкружке 2) 24 + 9 = 33 учащихся занимаются в драмкружке
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