Разложите многочлен на множители: (x-2y)в 3ей степени+(x+2y)в 3ей степени Как можно понятней расписать, пожалуйста.
Алгебра
Разложите многочлен на множители: (x-2y)в 3ей степени+(x+2y)в 3ей степени Как можно понятней расписать, пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=2(x-2y)"z=2*(x-2y)(x"z+2x"(z-1)*y...(2y)"(z-1)*x+2x"z) "-так обозначена степень *-обозначен знак умножить
Гость:
(x-2y)^3+(x+2y)^3=х^3-3*2y*x^2+3*x*4y^2-8y^3+x^3+3*2y*x^2+3*x*4y^2+8y^3==х^3-6yx^2+12xy^2-8y^3+x^3+6yx^2+12xy^2+8y^3=х^3+12xy^2+x^3+12xy^2=2х^3+2*12xy^2=2(х^3+12xy^2).После первого равно я раскрыла скобки по сокращенным формулам умножениядля первой скобки это (a-b)^3=a^3-3ba^2+3ab^2-b^3для второй скобки это (a+b)^3=a^3+3ba^2+3ab^2+b^3разложив все это некоторые числа сократились ( я их подчеркула) те которые не сократились привела подобные слагаемыеи вынесла двойку.
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