попугай рокки хочет принять участие в конкурсе красоты "the best parrot". помоги ему написать письмо-заявку,но помни,что рокки-большой хвастун.нарисуй рокки

I am Rocky. I am nice, smart, merry, strong and brave. - Я хороший, умный, веселый, сильный и храбрый. I am not bad and angry. - Я не плохой и не злой. I can jump, fly, sing and skate. - Я умею прыгать, летать, петь и кататься на коньках. But I can`t skip and swim. - Я не умею прыгать на скакалке и плавать. I like to sing and ride a crocodile. - Я люблю петь и кататься верхом на крокодиле.