помогите, пожалуйста, написать эссе на тему : "Государство - объединение множества людей, подчиненных правовым законом"( И.Кант)

Гость: Гость:

ну тут вы даете понятие гос-во, говорите, что гос-во, гдеправит правовой закон, правовое гос-во. Даете ему понятие.Что такое правовой закон.потом, что при правовом гос-ве гражданское об-во. 3понятия гражданского об-ва. признаки этого об-ва. обязанности этого об-ва. Можно,что это возможно только при демократическом режиме.И перейти к понятиям демократии и ко всему, что с ним связано. Вот и все)