Назвать изомеры: 1) СН₃-СН-СН₂-СН-СООН | | СН₃ CН₃ 2) СН₃-СН-СН-СН₂-СООН | | CH₃ CH₃ Гомологи: 1)СН₃-СН(СН₃)-СН(СН3)-СООН 2)СН₃-СН₂-СН₂-СН(СН₃)-СН(СН₃)-СООН
Химия
Назвать изомеры: 1) СН₃-СН-СН₂-СН-СООН | | СН₃ CН₃ 2) СН₃-СН-СН-СН₂-СООН | | CH₃ CH₃ Гомологи: 1)СН₃-СН(СН₃)-СН(СН3)-СООН 2)СН₃-СН₂-СН₂-СН(СН₃)-СН(СН₃)-СООН
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3 -метил- гексановая кислота 2) 4-метил-гексановая кислота Гомологи: возможно вы что то не так написали таких веществ нет
Гость:
у каких атомов углерода заместители? это карбоновые кислоты. но по-моему у вас неправильно написаны изомеры, т.к. заместитель не может быть у последнего атома!!! если же у вас в 1) у 3 и 4 атома углерода , то получится так: 3,4-диметилпентановая кислота 2)не может быть заместитель у последнего! присоедините ко 2 и 3 и получится: 2,3- диметилпентановая кислота Кто раньше отвечал, тут 2 малила, значит будет приставка ДИ! и ещё ты не правильно посчитал углероды в главной цепи!!!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
в секции айкидо занимаются 10 юношей и 4 девушки Из них 2 юноши и 1 девушка имеют первый дан Дли проведения спаррингов во время тренировки жеребьев...
Химия
1) Напишите химические уравнения следующих превращений: Na -> NaOH -> NaCl -> NaNO3 2)Вычислите массу осадка,который образуется при добавлении...
Английский язык
попугай рокки хочет принять участие в конкурсе красоты "the best parrot". помоги ему написать письмо-заявку,но помни,что рокки-большой хвастун.нари...