Гость: Гость:

у каких атомов углерода заместители? это карбоновые кислоты. но по-моему у вас неправильно написаны изомеры, т.к. заместитель не может быть у последнего атома!!! если же у вас в 1) у 3 и 4 атома углерода , то получится так: 3,4-диметилпентановая кислота 2)не может быть заместитель у последнего! присоедините ко 2 и 3 и получится: 2,3- диметилпентановая кислота Кто раньше отвечал, тут 2 малила, значит будет приставка ДИ! и ещё ты не правильно посчитал углероды в главной цепи!!!!!