Назвать изомеры:     1) СН₃-СН-СН₂-СН-СООН            |          |           СН₃      CН₃   2) СН₃-СН-СН-СН₂-СООН             |   |          CH₃  CH₃   Гомологи: 1)СН₃-СН(СН₃)-СН(СН3)-СООН 2)СН₃-СН₂-СН₂-СН(СН₃)-СН(СН₃)-СООН

Химия
Назвать изомеры:     1) СН₃-СН-СН₂-СН-СООН            |          |           СН₃      CН₃   2) СН₃-СН-СН-СН₂-СООН             |   |          CH₃  CH₃   Гомологи: 1)СН₃-СН(СН₃)-СН(СН3)-СООН 2)СН₃-СН₂-СН₂-СН(СН₃)-СН(СН₃)-СООН
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3 -метил- гексановая кислота 2) 4-метил-гексановая кислота Гомологи: возможно вы что то не так написали таких веществ нет 
Гость:
у каких атомов углерода заместители? это карбоновые кислоты. но по-моему у вас неправильно написаны изомеры, т.к. заместитель не может быть у последнего атома!!! если же у вас в 1) у 3 и 4 атома углерода , то получится так: 3,4-диметилпентановая кислота 2)не может быть заместитель у последнего! присоедините ко 2 и 3 и получится: 2,3- диметилпентановая кислота     Кто раньше отвечал, тут 2 малила, значит будет приставка ДИ! и ещё ты не правильно посчитал углероды в главной цепи!!!!!
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