в секции айкидо занимаются 10 юношей и 4 девушки Из них 2 юноши и 1 девушка имеют первый дан Дли проведения спаррингов во время тренировки жеребьевкой выбираются 1 юноша и 1 девушка Какова вероятность что оба выбранных спортсме...
Алгебра
в секции айкидо занимаются 10 юношей и 4 девушки Из них 2 юноши и 1 девушка имеют первый дан Дли проведения спаррингов во время тренировки жеребьевкой выбираются 1 юноша и 1 девушка Какова вероятность что оба выбранных спортсмена будут иметь первый дан
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
из юношей вероятность 2 к 10,и 1 к 4.
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