1.а)Периметр квадрата равен 32 см.Найти площадь этого кварата. б)Какие стороны может иметь прямоугольник с такой же площаью,если они выражены целым числом см.Найти периметры таких прямоугольников.

Математика

1.а)Периметр квадрата равен 32 см.Найти площадь этого кварата. б)Какие стороны может иметь прямоугольник с такой же площаью,если они выражены целым числом см.Найти периметры таких прямоугольников.

Автор: Гость