1.а)Периметр квадрата равен 32 см.Найти площадь этого кварата. б)Какие стороны может иметь прямоугольник с такой же площаью,если они выражены целым числом см.Найти периметры таких прямоугольников.

Математика
1.а)Периметр квадрата равен 32 см.Найти площадь этого кварата. б)Какие стороны может иметь прямоугольник с такой же площаью,если они выражены целым числом см.Найти периметры таких прямоугольников.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У квадрата стороны равны 32:4=8(см) - сторона квадрата S=а*а S=8*8=64(cм2) Sпрямоугольника=а*b Подбираем числа,произведение которых=64: 64*1=64, стороны прямоугольника 64см и 1см, Рпрямоуг.=(64+1)*2=130(см) 32*2=64, стороны 32см и 2см,  Р=(32+2)*2=128(см) 16*4=64, стороны 16см и 4см,  Р= (16+4)*2=40(см)    
Гость:
а)Р кв=32см,значит одна сторона кв=32:4=8см S кв=8*8=64 б)Sпр=64 подбераем числа произв которых равно 64 1*64=64 теперь Pпр=(64+1)*2=130 см 32*2=64 - Рпр=(32+2)*2=68см 16*4=64 - Рпр=(16+4)*2=40см    
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