на столе лежала пачка тетрадей.Сначала взяли 30% этих тетрадей этих тетрадей, а потом 75%оставшихся тетрадей . после этого на столе осталось14 тетрадей. Сколько тетрадей было в пачке первоночально?
Математика
на столе лежала пачка тетрадей.Сначала взяли 30% этих тетрадей этих тетрадей, а потом 75%оставшихся тетрадей . после этого на столе осталось14 тетрадей. Сколько тетрадей было в пачке первоночально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обозначим за х всего листов,теперь через пропорцию найдём 30% пусть это будет х1 х=100 х1=30 х1=3х/10 Теперь найдём сколько листов осталось после того как 30% забрали это: х-3х/10=7х/10; далее считаем 7х/10 опять за 100% и найдём теперь 75%(пусть х2): 7х/10 = 100 х2 = 75 х2=(7х*75/10)/100 = 525х/1000 теперь составим уравнение: 7х/10 - 525х/1000 =14; ищем х: (700х-525х)/1000=14; 175х=14000; х=80 30%=24; 75% от остатка(56)=42 24+42=66; 80-66=14 всё Ок От:80
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