1.а)Площадь квадрата 64 см2юНайти периметр этого квадрата. б)Какие стороны может иметь прямоугольник с таким же периметром,если они выажены целым числом см? Нати площади таких прямоугольников.

Математика

1.а)Площадь квадрата 64 см2юНайти периметр этого квадрата. б)Какие стороны может иметь прямоугольник с таким же периметром,если они выажены целым числом см? Нати площади таких прямоугольников.

Автор: Гость