1.а)Площадь квадрата 64 см2юНайти периметр этого квадрата. б)Какие стороны может иметь прямоугольник с таким же периметром,если они выажены целым числом см? Нати площади таких прямоугольников.
Математика
1.а)Площадь квадрата 64 см2юНайти периметр этого квадрата. б)Какие стороны может иметь прямоугольник с таким же периметром,если они выажены целым числом см? Нати площади таких прямоугольников.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=a*b а)64=8*8 P=16 б) 1;15 s=15 14;2 s=28 13;3 s= 39 12;4 s=48 11;5 s=55 10;6 s=60 9;7 s=63
Гость:
Сторона квадрата - 8см Р=8 * 4 = 32(см) Рпрямоугольника=(а+b) * 2 32:2=16(см) - сумма двух сторон прямоугольника Число 16 может состоять из суммы чисел: 16=15+1,стороны прямоуг.15и1см; S=15*1=15(cм2) 16=14+2 , S=14 *2=28(cм2) 16=13+3, S= 13*3=39(cм2) 16=12+4, S=12*4=48(см2) 16=11+5, S= 11 8 5 = 55( см2) 16=10+6, S= 10*6=60(см2) 16=9+7, S = 9*7=63(см2)
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