Два тракториста вспахали поле за 6 ч совместной работы. Первый тракторист мог бы один выполнить ту же работу за 10 ч. За какое время второй тракторист может вспахать поле?

Алгебра
Два тракториста вспахали поле за 6 ч совместной работы. Первый тракторист мог бы один выполнить ту же работу за 10 ч. За какое время второй тракторист может вспахать поле?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1/6 поля вспахивают оба трактора за час совместной работы 2) 1/10 поля вспахивает первый трактор за час работы 3) 1/6-1/10=5/30-3/30=2/30=1/15 поля вспахивает второй трактор за час работы 4) 1:1/15=15 час - нужно второму трактору, чтобы вспахать поле отвте: 15 час
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1)найти закономерность и продолжить ряд на три числа- 569 742 617 790 665 838 713 ... ... ... 2) 942 553 831 442 720 331 609 ... ... ... запиши дру...
Ответить
Математика
Решите задачу!Врачи рекомендуют дневную норму питания распределить на 4 приёма: утренний завтрак должен составлять 25%,второй завтрак 15%,обед 45%....
Ответить
Математика
Сколько секунд содержит двое суток?
Ответить
Математика
найти число, если известно, что после прибавления к нему 12% его, получится 420
Ответить
Математика
1.а)Площадь квадрата 64 см2юНайти периметр этого квадрата. б)Какие стороны может иметь прямоугольник с таким же периметром,если они выажены целым ч...
Ответить