Два тракториста вспахали поле за 6 ч совместной работы. Первый тракторист мог бы один выполнить ту же работу за 10 ч. За какое время второй тракторист может вспахать поле?
Алгебра
Два тракториста вспахали поле за 6 ч совместной работы. Первый тракторист мог бы один выполнить ту же работу за 10 ч. За какое время второй тракторист может вспахать поле?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1/6 поля вспахивают оба трактора за час совместной работы 2) 1/10 поля вспахивает первый трактор за час работы 3) 1/6-1/10=5/30-3/30=2/30=1/15 поля вспахивает второй трактор за час работы 4) 1:1/15=15 час - нужно второму трактору, чтобы вспахать поле отвте: 15 час
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