Два тракториста вспахали поле за 6 ч совместной работы. Первый тракторист мог бы один выполнить ту же работу за 10 ч. За какое время второй тракторист может вспахать поле?

Алгебра

Два тракториста вспахали поле за 6 ч совместной работы. Первый тракторист мог бы один выполнить ту же работу за 10 ч. За какое время второй тракторист может вспахать поле?

Автор: Гость