Решите задачу!Врачи рекомендуют дневную норму питания распределить на 4 приёма: утренний завтрак должен составлять 25%,второй завтрак 15%,обед 45%.Сколько процентов дневной нормы питания должно приходиться на ужин?
Математика
Решите задачу!Врачи рекомендуют дневную норму питания распределить на 4 приёма: утренний завтрак должен составлять 25%,второй завтрак 15%,обед 45%.Сколько процентов дневной нормы питания должно приходиться на ужин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Завтрак 25% 2 завтрак 15% обед 45% УЖИН(100-25-15-45) =15% ОТВЕТ: 15%
Гость:
100% - дневная норма питания 100% - (25% + 15% + 45%) = 15% Ответ: ужин должен составлять 15% от дневной нормы питания
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