Решите задачу!Врачи рекомендуют дневную норму питания распределить на 4 приёма: утренний завтрак должен составлять 25%,второй завтрак 15%,обед 45%.Сколько процентов дневной нормы питания должно приходиться на ужин?

Математика

Решите задачу!Врачи рекомендуют дневную норму питания распределить на 4 приёма: утренний завтрак должен составлять 25%,второй завтрак 15%,обед 45%.Сколько процентов дневной нормы питания должно приходиться на ужин?

Автор: Гость