Сколько секунд содержит двое суток?
Математика
Сколько секунд содержит двое суток?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60*60*24*2=172800 сек В СУТКАХ 24 ЧАСА У НАС ДВОЕ СУТОК В ЧАСЕ 60 МИН В МИН 60 СЕКУНД ВСЕ ЭТО ПЕРЕМНОЖАЕМ И ПОЛУСАЕМ СЕКУНДЫ
Гость:
Сколько секунд содержит двое суток? решение 1 мин = 60 сек 1час = 60 мин = 3600 сек 1 сутки = 24 час = 1440 мин = 86400 сек 2 суток = 48 час = 2880 мин = 172800 сек
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