1)найти закономерность и продолжить ряд на три числа- 569 742 617 790 665 838 713 ... ... ... 2) 942 553 831 442 720 331 609 ... ... ... запиши другой ряд, используя другую закономерность

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1)886, 761, 934.(закономерность - при вычитании из большего - меньшего по порядку, вычитаемое находится в следующей закономерности - 173, 125, 173, 125 и т п) 2) 221, 499, 110 (закономерность - при вычитании из большего - меньшего по порядку, вычитаемое находится в следующей закономерности - 389, 278, 389, 278, 389 и т п) 3) 245, 501, 391, 647, 537..... (закономерность - при вычитании из большего - меньшего по порядку, вычитаемое находится в следующей закономерности - 256, 110, 256, 110, 256 и т п)