рассказ как я однажды опоздала в школу. рассказ как я однажды опоздала в школу прошу прошу

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рассказ как я однажды опоздала в школу. рассказ как я однажды опоздала в школу прошу прошу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды я проснулась утром,такая бодрая и радостная.ПОшла покушала и т д и тп.Но потом посыпались неприятности одна за другой.Вдруг я нечаянно порвала колготки,а потом рядом со мной пронеслась машина, обрызгала всю водой из лужи с головы до ног. Пришлось идти домой переодеваться и застирывать одежду. Придя в школу, оказалось что я пропустила целый урок. В следующий раз я буду тщательно разрабатывать график дня) 
Гость:
Однажды я проснулачь утром.Умылась,покушала,погуляла с собакой.Но там на улице мне мама сказала то  что там лужи а резиновых сапогов у меня нету.Ладно пойду осторожно  в туфлях.Я иду иду иду и наткнулась на интересную качель села енё покачалась  а там под ней была лужа.Я её не заметила и плюхнулась  в неё.Потом я пошла домой положила туфли погрется потом включила телевизор и села его смотреть миотрю смотрю уже 1 час,2 час,3 час,4 час потом я иду в школу мне пои подруги говорят -ты что просола школу? -я некогда её не просыпала! -Уроки уже закончились!   Вот так Моя подруга просопола в школу!=)))))  
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