напишите пожалуйста фантастический рассказ на тему путешествие на любую планету.заранее благодарю.

Гость: Гость:

Однажды ранним утром, когда я проснулся я заметил, что меня окружают странные предметы, и я смутился.... Я встал и все вокруг меня дрожало, все переворачивалось, куда-то убегало, все вверх дном..... В этой стране все было перевернутое и маленькое, я увидил что на стене висят перевернутые часы, ну наверно как моя ладонь, люди были маленькие, я боялся кого-то зацепить и внимательно смотрел под ноги, но все же шел дальше...Далее я увидил необычайно красивые картины, наверное этот народ славные художники. Я хотел придумать название этой стране или планете, я ещё не разобрался. Так как все было маленьким я назвал её "Лилипутия". Я хотел пообщатся с людьми но мне почему-то не удаваось этого сделать, все как-будто меня не слышали, все молчали, я долгое время пытался кого-то остановить, но все напрасно... Я уже ходил, мне стало грустно, и я начал скучать по своему дому, мне хотелось в школу хоть там моя нелюбимая учтельница математики Жанна Ивановна, но вдруг! Неожиддано ко мне подошел незнакомый человек, о был очень мал, и я к нему наклонился.... И он сказал: "Что вы тут делаете?" Я покраснел, и не знал что ответить, ну и шепотом проговорил "я и сам не знаю хочу понять где, и кто вы...?" Ну после этого незнакомец начал свой длинный рассказ, я расскажу кратко, только то, что запомнил. Он сказал что это планета "Плутон", и её жители плуниаты. Ещё я узнал что плуниаты чистюли, они любят порядок во всем, у них у них разнообразные сорты разных плодов, и они питаются только фруктами, они дейтвительно очень любят рисовать, и плуниат мне рассказал что скоро у низ будет выставка, и дал мне пригласительный, который был также очень красиво нарисован. Я с ним общался очень долго, мне было очень интересно, но вдруг, я почувствовал что мне становится плохо и... Я потерял сознание, когда я открыл глаза, у меня было все как в тумане, но потом я понял что я дома, а в руке пригласительный... Я даже не знаю сон это или реальность...