КОСТЯ И МИШКА СОБРАЛИСЬ НА РЫБАЛКУ.КОСТЯ РАЗЛОЖИЛ ПОРОВНУ В ДВА ПАКЕТА 228 ГОРОШИН,А МИШКА В ТРИ ПАКЕТА -336 ГОРОШИН.В ЧЬЁМ ПАКЕТЕ ГОРОШИН БОЛЬШЕ И НА СКОЛЬКО? СКОЛЬКО ГОРОШИН МОГ БЫ ПОЛОЖИТЬ КОСТЯ В ЧЕТЫРЕ ТАКИХ ЖЕ ПАКЕТА?

Математика

КОСТЯ И МИШКА СОБРАЛИСЬ НА РЫБАЛКУ.КОСТЯ РАЗЛОЖИЛ ПОРОВНУ В ДВА ПАКЕТА 228 ГОРОШИН,А МИШКА В ТРИ ПАКЕТА -336 ГОРОШИН.В ЧЬЁМ ПАКЕТЕ ГОРОШИН БОЛЬШЕ И НА СКОЛЬКО? СКОЛЬКО ГОРОШИН МОГ БЫ ПОЛОЖИТЬ КОСТЯ В ЧЕТЫРЕ ТАКИХ ЖЕ ПАКЕТА?

Автор: Гость