КОСТЯ И МИШКА СОБРАЛИСЬ НА РЫБАЛКУ.КОСТЯ РАЗЛОЖИЛ ПОРОВНУ В ДВА ПАКЕТА 228 ГОРОШИН,А МИШКА В ТРИ ПАКЕТА -336 ГОРОШИН.В ЧЬЁМ ПАКЕТЕ ГОРОШИН БОЛЬШЕ И НА СКОЛЬКО? СКОЛЬКО ГОРОШИН МОГ БЫ ПОЛОЖИТЬ КОСТЯ В ЧЕТЫРЕ ТАКИХ ЖЕ ПАКЕТА?
Математика
КОСТЯ И МИШКА СОБРАЛИСЬ НА РЫБАЛКУ.КОСТЯ РАЗЛОЖИЛ ПОРОВНУ В ДВА ПАКЕТА 228 ГОРОШИН,А МИШКА В ТРИ ПАКЕТА -336 ГОРОШИН.В ЧЬЁМ ПАКЕТЕ ГОРОШИН БОЛЬШЕ И НА СКОЛЬКО? СКОЛЬКО ГОРОШИН МОГ БЫ ПОЛОЖИТЬ КОСТЯ В ЧЕТЫРЕ ТАКИХ ЖЕ ПАКЕТА?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Кости в каждом пакете по 228/2=114 горошин В Мишки в каждом пакете по 336/3=112 горошин в пакете Кости на 114-112=2 горошины больше, чем у пакете Мишки Костя в 4 пакета сог бы положить 4*112=448 горошин
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