Морфологический разбор прилагательного исуществительного: в палатке, сосновым (лесом).

Гость: Гость:

(В) палатке - сущ., нач.ф. - палатка, нариц., неодуш., ж.р., 1 скл., П.п., ед.ч., (где?) в палатке (обст.места). Сосновым (лесом) - прилаг.,нач.ф. - сосновый, отн., Т.п., ед.ч., м.р., лесом (каким?) сосновым (опр.).