Морфологический разбор прилагательного исуществительного: в палатке, сосновым (лесом).

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Морфологический разбор прилагательного исуществительного: в палатке, сосновым (лесом).
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(В) палатке - сущ., нач.ф. - палатка, нариц., неодуш., ж.р., 1 скл., П.п., ед.ч., (где?) в палатке (обст.места). Сосновым (лесом) - прилаг.,нач.ф. - сосновый, отн., Т.п., ед.ч., м.р., лесом (каким?) сосновым (опр.).
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